Volevano uccidere. E sono stati autori di una “ feroce aggressione ” con “ modalità da branco “. Un “gruppo sopraffattore che ha portato avanti un pestaggio brutale ben oltre il fine si assicurarsi il profitto del reato di rapina, infierendo sulla vittima riversa a terra”. Un “brutale pestaggio” con l'”evidente indifferenza rispetto alla vita”. Sono alcuni concetti espressi nelle due ordinanza di custodia cautelare, quella disposta per i tre 17enni e quella per i due 18enni, che ha portato agli arresti per l’aggressione allo studente bocconiano a Milano. Certo è non è solo la brutalità dei colpi, non è soltanto il coltello che affonda più volte mentre la vittima, un ragazzo appena adulto, è già a terra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’indifferenza del branco”, i gip che hanno ordinato gli arresti a Milano: “Aggressione feroce”