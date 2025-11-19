L' incontro formativo | La violenza di genere lascia ferite non identità | dall' educazione all prevenzione

Cataniatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incontro formativo sulla violenza di genere - promosso dall’Arnas Garibaldi, in collaborazione con istituzioni, scuole e associazioni del territorio - che necessita di un approccio e di un contrasto sinergico e multidisciplinare. Il problema richiede una risposta coordinata tra sanità, sociale e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

incontro formativo violenza genereCatanzaro, il 24 novembre l’incontro “Violenza di genere. Un bilancio in rosso” - Catanzaro, il 24 novembre la Commissione Pari Opportunità presenta l’iniziativa “Violenza di genere. Secondo catanzaroinforma.it

incontro formativo violenza genere“Riconoscerla, contrastarla, prevenirla”: a Faenza riflettori accesi sulla violenza di genere - Faenza accende nuovamente i riflettori sulla violenza di genere con il convegno “Violenza di genere: riconoscerla, contrastarla, prevenirla”, promosso ... Da ravennanotizie.it

A Faenza un incontro per riconoscere e prevenire la violenza di genere - In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Faenza richiama la comunità a un momento di confronto e responsabilità collettiva. Come scrive ravennanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Incontro Formativo Violenza Genere