L’incanto del Natale arriva in Bra Verona accende i suoi Mercatini ai piedi dell’Arena | le novità e le modifiche alla viabilità

Veronasera.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Mercatini di Natale di Verona cambiano casa. Per la diciassettesima edizione, in programma da venerdì 21 novembre a domenica 28 dicembre 2025, la manifestazione si sposterà per la prima volta in Piazza Bra, trasformando il “salotto” della città in un villaggio natalizio dominato dalla presenza. 🔗 Leggi su Veronasera.it

