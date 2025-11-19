L’incanto del Natale arriva in Bra Verona accende i suoi Mercatini ai piedi dell’Arena | le novità e le modifiche alla viabilità
I Mercatini di Natale di Verona cambiano casa. Per la diciassettesima edizione, in programma da venerdì 21 novembre a domenica 28 dicembre 2025, la manifestazione si sposterà per la prima volta in Piazza Bra, trasformando il “salotto” della città in un villaggio natalizio dominato dalla presenza. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Natale arriva in anticipo a Bra: oggi si inaugura la pista di pattinaggio - Perché il taglio del nastro della pista di pattinaggio, una delle maggiori attrazioni delle feste in città, è fissato proprio per il 15 novembre