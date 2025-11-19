Roma, 19 novembre 2025 - Alla fine non è più un sogno: un Paese di 155mila abitanti e 441 km quadrati si è appena qualificato alla fase finale del Mondiale 2026 di calcio. Curaçao batte il record dell'Islanda (353mila abitanti, Russia 2018) e diventa la rappresentativa calcistica della nazione più piccola a qualificarsi alla fase finale di un Mondiale. A Kingston, contro la Giamaica, è bastato uno 0-0 alla nazionale guidata da Dick Advocaat — assente per motivi familiari — per completare l’impresa. Il tecnico olandese, alla sua settima esperienza alla guida di una rappresentativa, diventerà a 78 anni l’allenatore più anziano a sedere su una panchina mondiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L'impresa è compiuta: Curaçao fa la storia e si qualifica ai Mondiali 2026