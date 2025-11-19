Per tutto il secolo scorso, l’Occidente ha vissuto nel terrore che ogni nuova invenzione potesse rincretinire le persone. Dalle lampadine al rock and roll, dai fumetti ai videogiochi, tutto era potenzialmente causa di instupidimento. Eppure, per decenni, i risultati dei test d’intelligenza hanno raccontato un’altra storia: i punteggi medi del quoziente intellettivo negli Stati Uniti, e in generale nei Paesi sviluppati, aumentava di circa tre punti ogni decennio. È il cosiddetto Effetto Flynn, una specie di aggiornamento software collettivo dovuto al progresso scientifico, tecnologico, sociale: migliore istruzione, lavori concettuali, mass media che spingevano al pensiero astratto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

L'imbecillimento della mente americana, e non solo americana