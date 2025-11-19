Ligue 1 Nizza–Marsiglia | derby del Mediterraneo tra ambizioni europee e bisogno di riscatto

Sport.periodicodaily.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’Allianz Riviera va in scena uno dei classici della Ligue 1: NizzaMarsiglia, anticipo della 13ª giornata in programma venerdì 21 novembre alle 19:45 (ora italiana). Una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi importanti e stati d’animo molto diversi. Il Nizza arriva all’appuntamento in una fase delicata: la squadra è nona in classifica e reduce da un ko per 2-1 sul campo del Metz prima della sosta per le nazionali, risultato che ha allungato a tre la serie di sconfitte consecutive fra tutte le competizioni, senza nemmeno un punto conquistato nel mese di novembre. Il Marsiglia, al contrario, ha ritrovato slancio in campionato e si presenta al derby del Mediterraneo con la possibilità di agganciare temporaneamente la vetta: al momento è a due lunghezze dal Paris Saint-Germain, forte del 3-0 rifilato al Brest nell’ultimo turno. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

ligue 1 nizza8211marsiglia derby del mediterraneo tra ambizioni europee e bisogno di riscatto

© Sport.periodicodaily.com - Ligue 1 Nizza–Marsiglia: derby del Mediterraneo tra ambizioni europee e bisogno di riscatto

Approfondisci con queste news

Ecco la nuova Ligue 1: tutti i derby, le date 2024-2025 - Nella Ligue 1 2024/2024 si entrerà nel vivo dei derby francesi a fine ottobre. Scrive derbyderbyderby.it

Ligue 1, settembre di fuoco: le Classique e i derby bretone e della Costa Azzurra… - Giovedì 29 giugno la LFP (la Lega Professionistica francese) ha svelato il calendario della prossima stagione di Ligue 1. Come scrive derbyderbyderby.it

Ligue 1, il Marsiglia perde il derby con il Nizza: De Zerbi a -10 dal Psg - Dopo il mezzo passo falso in casa con il Reims, nonostante uno Kvara subito protagonista, la capolista allunga a +10 sul Marsiglia di De ... Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Ligue 1 Nizza8211marsiglia Derby