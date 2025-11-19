Ligue 1 Nizza–Marsiglia | derby del Mediterraneo tra ambizioni europee e bisogno di riscatto

All’Allianz Riviera va in scena uno dei classici della Ligue 1: Nizza–Marsiglia, anticipo della 13ª giornata in programma venerdì 21 novembre alle 19:45 (ora italiana). Una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi importanti e stati d’animo molto diversi. Il Nizza arriva all’appuntamento in una fase delicata: la squadra è nona in classifica e reduce da un ko per 2-1 sul campo del Metz prima della sosta per le nazionali, risultato che ha allungato a tre la serie di sconfitte consecutive fra tutte le competizioni, senza nemmeno un punto conquistato nel mese di novembre. Il Marsiglia, al contrario, ha ritrovato slancio in campionato e si presenta al derby del Mediterraneo con la possibilità di agganciare temporaneamente la vetta: al momento è a due lunghezze dal Paris Saint-Germain, forte del 3-0 rifilato al Brest nell’ultimo turno. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

