Lighting design tecniche e idee per rendere la casa accogliente nei mesi più bui

La luce è una delle forme più potenti di design. Invisibile ma determinante, ha il potere di trasformare completamente la percezione di uno spazio. Nelle stagioni più buie, quando la luce naturale diminuisce, il lighting design diventa l’alleato perfetto per creare atmosfere accoglienti, rilassanti o stimolanti, a seconda dei momenti e degli ambienti. Illuminare non basta: serve progettare la luce. Troppo spesso si pensa all’illuminazione come a un dettaglio tecnico, da scegliere a fine progetto. In realtà, la luce è materia di design, capace di valorizzare arredi, superfici e volumi. Ogni fonte luminosa – che sia diretta, diffusa o d’accento – contribuisce a definire il carattere della nostra casa. 🔗 Leggi su Dilei.it

