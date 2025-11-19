Liev Schreiber ricoverato a New York | l’attore torna sul set dopo i test medici

La star di Ray Donovan è stato autorizzato a tornare al lavoro dopo gli esami effettuati in ospedale in seguito al malore accusato sul set. Liev Schreiber è stato ricoverato d'urgenza in ospedale domenica sera a New York e ora è stato autorizzato a tornare al lavoro. La star aveva accusato un forte mal di testa ed era stato trasportato nella struttura ospedaliera. Dapprima, Schreiber avrebbe contattato il suo medico, che gli avrebbe consigliato di cercare immediata assistenza medica. Le condizioni di salute di Liev Schreiber dopo il ricovero Secondo un agente dell'attore, Schreiber ora sarebbe in buone condizioni dopo aver trascorso la notte in ospedale, e dopo aver effettuato una serie di esami: "Per estrema cautela, Liev è andato in ospedale per dei controlli, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

