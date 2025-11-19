Liev Schreiber ricoverato a New York | Come sta l' attore di Ray Donovan

Secondo TMZ, Liev Schreiber sarebbe stato sotto osservazione in ospedale, dopo un preoccupante incidente di salute: ecco come sta ora e cosa gli è successo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Liev Schreiber ricoverato a New York: Come sta l'attore di Ray Donovan

The Manchurian Candidate è un film del 2004 di genere Thriller, diretto da Jonathan Demme, con Denzel Washington, Liev Schreiber, Meryl Streep, Vera Farmiga, Kimberly Elise, Jon Voight. Durata 129 minuti. In onda oggi alle ore 11.35 su La7 Cinema. Ben - facebook.com Vai su Facebook

