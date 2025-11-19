Libano 13 morti nell’attacco israeliano a un campo profughi palestinese

19 nov 2025

Il 18 novembre tredici persone sono morte in un bombardamento israeliano contro un campo profughi palestinese nel sud del Libano. Secondo Israele, è stato colpito un centro di addestramento del gruppo palestinese Hamas. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

