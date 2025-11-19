Libano 13 morti nell’attacco israeliano a un campo profughi palestinese
Il 18 novembre tredici persone sono morte in un bombardamento israeliano contro un campo profughi palestinese nel sud del Libano. Secondo Israele, è stato colpito un centro di addestramento del gruppo palestinese Hamas. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Raid di Israele in un campo profughi in Libano. 11 morti. L'esercito israeliano "Abbiamo colpito un'area di addestramento di #Hamas. Le esercitazioni volte a pianificare e attuare attacchi contro lo stato di Israele". Vai su X
Tregua fragile a #Gaza, dove non cessano gli attacchi israeliani. Tensione anche in Cisgiordania dove è stato ucciso un uomo, ritenuto un terrorista. E poi tre morti nei raid israeliani nel sud del Libano, su obiettivi di Hezbollah. Riconosciuta la salma di un so - facebook.com Vai su Facebook
Mo: salgono a 13 i morti nel raid israeliano nel sud del Libano - Si aggrava il bilancio del raid israeliano nel sud del Libano. Come scrive iltempo.it
Gaza, le notizie sulla tregua Israele-Hamas in diretta | Raid dell'esercito israeliano nel sud del Libano: 13 morti - I media sauditi: «Witkoff potrebbe incontrare Hamas domani in Turchia» ... Riporta corriere.it
Libano, salgono a 15 i morti per tre raid israeliani - E' salito ad almeno 15 persone uccise il bilancio dei raid israeliani condotti oggi in tre villaggi a nord e a sud di Beirut, fuori dalle roccaforti filo- Lo riporta quotidiano.net