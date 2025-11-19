L’hanno aggredita tanta paura Alberto Matano sconvolto | immagini choc a La vita in diretta

Caffeinamagazine.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dell’ultima puntata de La vita in diretta, Alberto Matano ha scelto di aprire la trasmissione portando l’attenzione su una vicenda che sta sconvolgendo un’intera comunità del Trevigiano. Il conduttore ha spiegato di essersi concentrato sul caso di un uomo che, da tempo, tiene sotto scacco il paese di Ponte di Piave, spingendo molti residenti a chiedere aiuto alla redazione. Per approfondire la situazione, Matano ha inviato sul posto una sua giornalista, la quale, come ha raccontato lui stesso, si è ritrovata faccia a faccia con il presunto stalker. Il conduttore, visibilmente colpito, ha dichiarato: “Siamo andati a verificare e purtroppo è stata una verifica abbastanza amara. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: L8217hanno Aggredita Tanta Paura