L’hanno aggredita tanta paura Alberto Matano sconvolto | immagini choc a La vita in diretta
Nel corso dell’ultima puntata de La vita in diretta, Alberto Matano ha scelto di aprire la trasmissione portando l’attenzione su una vicenda che sta sconvolgendo un’intera comunità del Trevigiano. Il conduttore ha spiegato di essersi concentrato sul caso di un uomo che, da tempo, tiene sotto scacco il paese di Ponte di Piave, spingendo molti residenti a chiedere aiuto alla redazione. Per approfondire la situazione, Matano ha inviato sul posto una sua giornalista, la quale, come ha raccontato lui stesso, si è ritrovata faccia a faccia con il presunto stalker. Il conduttore, visibilmente colpito, ha dichiarato: “Siamo andati a verificare e purtroppo è stata una verifica abbastanza amara. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Una donna di 68 anni è stata aggredita da tre cani boxer fuggiti da una proprietà privata mentre camminava lungo la strada nel comune di Orciano Pisano nel pomeriggio di ieri. I cani l'hanno azzannata più volte, procurandole ferite gravissime. Ferito anche il - facebook.com Vai su Facebook