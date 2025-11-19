Lezione di 20 ore per conoscere l’AI

Afol Monza e Brianza organizza un corso sull’intelligenza artificiale della durata di 20 ore che si svolgerà sia online sia in presenza nella sede di Monza in via Cernuschi 8. L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti per utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni. I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal programma GOL. Il corso è infatti gratuito per chi è residente o domiciliato in Regione Lombardia, disoccupato o inoccupato da almeno due settimane, non iscritto a nessun corso di formazione, età compresa fra i 18 e 65 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

