Lezione di 20 ore per conoscere l’AI
Afol Monza e Brianza organizza un corso sull’intelligenza artificiale della durata di 20 ore che si svolgerà sia online sia in presenza nella sede di Monza in via Cernuschi 8. L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti per utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni. I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal programma GOL. Il corso è infatti gratuito per chi è residente o domiciliato in Regione Lombardia, disoccupato o inoccupato da almeno due settimane, non iscritto a nessun corso di formazione, età compresa fra i 18 e 65 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
LICEO LINGUISTICO Internazionale e interculturale con approfondimento economico LICEO SCENTIFICO ISTITUTO PROFOSSIONALE SERVIZI COMMERCIALI voi conoscere le nostre scuole? prenota la lezione aperta attraverso il nostro sito. - facebook.com Vai su Facebook
MindsEye, 20 ore di gioco a 60$: i giocatori apprezzeranno, dice il papà di GTA - Quello dei giochi sempre più lunghi è un tema piuttosto centrale nell'attuale panorama videoludico, con avventure sempre più longeve e giocatori sempre troppo impegnati con la vita di tutti i giorni ... Scrive everyeye.it