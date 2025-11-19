. Una notte carica di energia celebra tre decenni di storia con un mix irresistibile di musica, spettacolo e ospiti iconici pronti a trasformare l’anniversario dei Magazzini Generali in un momento indimenticabile. L’annuncio che accende l’attesa. I Magazzini Generali di Milano comunicano con entusiasmo il sold out dell’esplosivo DJ set del celebre duo The Chemical Brothers, previsto per sabato 22 novembre, una data speciale che rende omaggio ai trent’anni dello storico locale milanese. L’organizzazione prepara una celebrazione ancora più ricca e intensa per coinvolgere ogni partecipante in un’atmosfera vibrante e memorabile. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

L'evento più atteso a Milano è già sold out