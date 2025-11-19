Dopo la vittoria nel derby in campionato, la Roma Femminile è chiamata a riscattarsi anche in Champions League dopo i tre ko in altrettante partite. Alla vigilia della partita in casa del Leuven, il tecnico delle giallorosse Luca Rossettini ha parlato in conferenza stampa: “ L’episodio con Dragoni? Non mi era mai capitato nelle modalità in cui si è sviluppato, ma ciò che accade fuori non intacca me, non intacca lo staff e non deve intaccare la squadra. Quello che ci interessa è il benessere e la protezione assoluta delle giocatrici. Con Giulia il rapporto è molto bello: è una professionista esemplare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Leuven-Roma Femminile, Rossettini: "Dragoni titolare, il cammino non è segnato"