Leuven-Roma Femminile Greggi | Il derby ci dà la giusta carica

Domani, 20 novembre, la Roma Femminile affronterà il Leuven nella quarta giornata di Champions League. Alla vigilia della partita, Giada Greggi ha parlato in conferenza stampa: “ Vincere un derby dà sempre qualcosa in più. Sappiamo quanto vale un derby a Roma e siamo rimaste prime in classifica: questa carica deve trasformarsi in concentrazione e portarci a giocare al meglio domani contro il Leuven “. Sulle difficoltà in Champions League: “ Ci è mancata l’abitudine a giocare questo tipo di partite. Sappiamo che stiamo affrontando un girone difficile: ci è andata male all’inizio, perché abbiamo trovato subito due top squadre come Real Madrid e Barcellona. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

