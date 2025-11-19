L’Euforia prima del rintocco di Valeria Magrini
Sabato 22 novembre, nella Sala Muratori della Biblioteca Classense di Ravenna, si terrà la presentazione del libro , edito da Ponte Vecchio di Cesena.Il libro propone la sceneggiatura teatrale scritta da Valeria Magrini per commemorare il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
