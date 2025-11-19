Letizia di Spagna che con le sue paillettes ci vuol dire che la stagione delle feste è già iniziata
È bastata una scintillante gonna di paillettes, declinata in un raffinato tono burgundy, a catapultarci immediatamente nel magico mondo delle feste. La festive season è ufficialmente iniziata (?). 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Altre letture consigliate
In occasione del viaggio di Stato in Cina, Letizia di Spagna ha fatto del grigio la tela su cui far fiorire un messaggio di grazia e modernità. - facebook.com Vai su Facebook
"Letizia Di Carlo" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Letizia di Spagna, che con le sue paillettes ci vuol dire che la stagione delle feste è già iniziata - È bastata una scintillante gonna di paillettes, declinata in un raffinato tono burgundy, a catapultarci immediatamente nel magico mondo delle feste. Segnala vanityfair.it
Un viaggio in fucsia: Letizia di Spagna e il potere del colore in Cina - La prima tappa della visita di Stato dei reali spagnoli si è svolta a Chengdu e la sovrana ha acceso la giornata rispolverando un completo in tweed che le ha permesso di stagliarsi su tutti i diplomat ... Scrive iodonna.it
Letizia di Spagna, le peonie ricamate sul suo cappotto sono un omaggio alla Cina - La sovrana ha sfoderato in piazza Tienammen un soprabito firmato Carolina Herrera decorato con quello che nel paese dell'Asia orientale viene chiamato «il re dei fiori». Da vanityfair.it