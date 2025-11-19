Lessinia Historic Peruzzo ritrova il sorriso
Era a caccia di un risultato che gli ridesse fiducia e, nonostante le condizioni avverse dettate dal meteo, il Lessinia Rally Historic ha sorriso a Fabio Peruzzo, bravo a portare al traguardo la propria Renault 5 GT Turbo gruppo A. Una vittoria di classe mai messa in discussione, unico partente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altre letture consigliate
Qualche scatto del Lessinia Rally Historic 2025. Foto realizzate da: Sara Vacondio. - facebook.com Vai su Facebook
Rally: Lessinia Historic, Peruzzo ritrova il sorriso - La vittoria di classe, pur in solitaria, nell'ultima del TRZ di zona due dona linfa vitale al pilota di Battaglia Terme, già proiettato su una nuova sfida per il 2026. Si legge su comunicati-stampa.net
Rally: Peruzzo ci riprova al Lessinia Historic - Tutto è quindi pronto per vedere Peruzzo in azione al prossimo Lessinia Historic Rally, tappa conclusiva di un Trofeo Rally di Zona due che si chiuderà tra Venerdì e Sabato con il patavino che, pur ... Come scrive comunicati-stampa.net