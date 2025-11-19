Lessinia Historic Peruzzo ritrova il sorriso

Era a caccia di un risultato che gli ridesse fiducia e, nonostante le condizioni avverse dettate dal meteo, il Lessinia Rally Historic ha sorriso a Fabio Peruzzo, bravo a portare al traguardo la propria Renault 5 GT Turbo gruppo A. Una vittoria di classe mai messa in discussione, unico partente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it