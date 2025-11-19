L’esclusiva Lancia Delta di Roberto Baggio

Ci sono voluti 230mila euro per portarsi a casa la vettura realizzata appositamente per il "Divin Codino" in occasione della sua vittoria del Pallone d'Oro 1993. Tra gli oggetti più costosi acquistati dagli italiani nel 2024 all'asta, la Lancia Delta appartenuta a Roberto Baggio si distingue per un prezzo record di 230.000 euro.

PlayStation lancia in Giappone un modello digitale della PS5 a prezzo ridotto, utilizzabile solo con lingua giapponese e account giapponese.

La Lancia Delta di Roberto Baggio all'asta e il ricavato che non c'è: «Entro due mesi i soldi alle fondazioni» - «Il ricavato della vendita della Lancia Delta di Roberto Baggio sarà devoluto, come promesso, in beneficenza entro due mesi.

Roberto Baggio, la Lancia Delta battuta all'asta. Città della Speranza: «I soldi che ci erano stati promessi non sono arrivati. Sfruttata l'immagine della Fondazione» - Spariti nel nulla i soldi che l'istituto di ricerca medica pediatrica, Fondazione Città della Speranza, avrebbe dovuto ricevere da chi si era aggiudicato ad un'asta di beneficenza la ...

Delta Integrale ed Ypsilon HF, l'evoluzione sportiva Lancia - Lancia torna a sfoggiare il logo HF sulla Ypsilon che, nella versione elettrica, arriva ad erogare una potenza di 280 CV.