Lercio: Pessime Notizie – Benvenuti nella redazione più assurda e spietata d’Italia: Lercio – Pessime Notizie è il party game ufficiale che mette il gioco della satira (e del cattivo gusto) al centro di una vera competizione fra aspiranti giornalisti. Se siete amanti del nonsense più irriverente, questo titolo potrebbe essere il divertimento perfetto per serate fra amici. ma preparatevi a rovinare amicizie e cene con risate esagerate. Edito da MS Edizioni e ideato da Franco Sardo, questo gioco è pensato per 3-8 giocatori, con partite di circa 15–45 minuti e un’età consigliata a partire dai 14 anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lercio: Pessime Notizie, la recensione del party game