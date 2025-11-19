Leonardo rivela | Il PSG ha vinto grazie agli investimenti Futuro nel calcio? Dipende dalle opportunità Allenare Milan e Inter? Non mi piaceva Ecco perché l’ho fatto

Leonardo ex direttore sportivo del PSG ha rilasciato un’intervista a RMC Sport, toccando vari temi tra cui il suo passato al Milan e all’Inter Leonardo, ex direttore sportivo del Paris Saint-Germain, ha parlato a RMC Sport di vari aspetti del suo percorso professionale, dalle sfide al PSG al suo breve passaggio come allenatore, passando per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Leonardo rivela: «Il PSG ha vinto grazie agli investimenti. Futuro nel calcio? Dipende dalle opportunità. Allenare Milan e Inter? Non mi piaceva. Ecco perché l’ho fatto»

Leonardo: "Era destino per il PSG arrivare al 5-0 contro l'Inter con una squadra giovane" - Da quando ha lasciato il PSG nell’estate 2022, Leonardo è diventato un uomo molto più discreto. Scrive tuttomercatoweb.com

Leonardo: “Mai piaciuto allenare, non torno nel calcio. Thiago Motta al Psg sarebbe geniale” - Uno scudetto col Milan, un Mondiale con il Brasile, ex ds del Psg e allenatore dei rossoneri e dell’ Inter, non c’è cosa che Leonardo non abbia fatto nel mondo del calcio. Come scrive msn.com