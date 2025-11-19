Leonardo rivela | Il PSG ha vinto grazie agli investimenti Futuro nel calcio? Dipende dalle opportunità Allenare Milan e Inter? Non mi piaceva Ecco perché l’ho fatto

Leonardo ex direttore sportivo del PSG ha rilasciato un’intervista a RMC Sport, toccando vari temi tra cui il suo passato al Milan e all’Inter Leonardo, ex direttore sportivo del Paris Saint-Germain, ha parlato a RMC Sport di vari aspetti del suo percorso professionale, dalle sfide al PSG al suo breve passaggio come allenatore, passando per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

