Leonardo è morto soffocato dal suo giubbotto all' asilo nido | la conferma dell' autopsia

Sarebbe stato soffocato dal cappuccio del suo giubbotto il piccolo Leonardo, il bambino di 2 anni morto all'asilo nido di Soci (Arezzo) il 12 novembre. L'autopsia, eseguita all'ospedale di Siena dal professor Mario Gabbrielli, avrebbe escluso qualsiasi patologia preesistente. Il decesso sarebbe. 🔗 Leggi su Today.it

