Leo morto soffocato all’asilo nido nell’Aretino cosa è emerso dall’autopsia

(Adnkronos) – Un cappuccio impigliato a un ramo e il gioco si è trasformato in tragedia: così avrebbe perso la vita il piccolo Leonardo Ricci, 2 anni e mezzo, nel giardino dell'asilo 'Ambarabà Ciccì Coccò' di Soci, frazione nel comune di Bibbiena in provincia di Arezzo. L'autopsia, eseguita all'ospedale di Siena dal professor Mario Gabbrielli, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

