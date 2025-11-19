Lele Adani ha analizzato la stagione della Serie A, evidenziando l’incertezza nella lotta scudetto e le peculiarità delle squadre in corsa per il titolo Lele Adani, ex difensore e ora commentatore sportivo, ha parlato a Il Mattino della lotta scudetto in Serie A, sottolineando l’incertezza che caratterizza il campionato italiano, con tutte le squadre in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lele Adani sulla lotta scudetto: «Serie A più incerta che mai, l’Inter parte leggermente avanti. Pio? Io lo definisco “Il ragazzo delle cose giuste”: ecco perché»