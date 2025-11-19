Legionella a San Siro la mappa del contagio Un morto e 8 persone ricoverate

Milanotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua l'indagine a tappeto nel quartiere milanese di San Siro per capire l'origine del focolaio di legionella che, finora, ha provocato un morto, il 3 novembre: un uomo di 89 anni che soffriva di patologie pregresse. I contagiati sono al momento 11, di cui 8 attualmente ricoverati in ospedale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

