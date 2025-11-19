Legionella a San Siro la mappa del contagio Scendono a 7 le persone ricoverate

Nessun nuovo contagio rispetto agli 11 finora contati, ma sono scese da 8 a 7 le persone ricoverate in ospedale. È l'ultimo aggiornamento, diramato mercoledì sera, sull'allarme legionella nel quartiere milanese di San Siro, con i primi contagi avvenuti a fine ottobre e un uomo di 89 anni morto il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Scopri altri approfondimenti

NUOVO ALLARME LEGIONELLA A MILANO – ZONA SAN SIRO Con 11 casi registrati e 1 decesso, torna l’attenzione su un tema spesso sottovalutato: la sicurezza idrica. La Legionella è un batterio che può svilupparsi negli impianti idrici e, una volta aeros - facebook.com Vai su Facebook

Focolaio di Legionella a Milano: 1 morto e 11 casi in zona San Siro: in corso le indagini di Ats siciliareport.it/cronaca/18/11/… via @Sicilia Report Vai su X

Legionella a San Siro, la mappa del contagio. Un morto e 8 persone ricoverate - Le vie che finora sono state individuate, in un raggio di circa 500 metri. milanotoday.it scrive

Milano, la legionella continua a fare paura: la mappa del contagio - E' stata fatta una mappa del contagio per identificare la zona più a rischio. Come scrive milano.cityrumors.it

Legionella a Milano, un morto e 7 ricoveri in zona San Siro: paura tra i residenti, quali sono i sintomi - Paura a Milano per un presunto focolaio di legionella in zona San Siro: cos'è questa infezione, quali sono i sintomi e come avviene il contagio. virgilio.it scrive