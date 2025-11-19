Legionella a San Siro la mappa del contagio Scendono a 7 le persone ricoverate

Milanotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessun nuovo contagio rispetto agli 11 finora contati, ma sono scese da 8 a 7 le persone ricoverate in ospedale. È l'ultimo aggiornamento, diramato mercoledì sera, sull'allarme legionella nel quartiere milanese di San Siro, con i primi contagi avvenuti a fine ottobre e un uomo di 89 anni morto il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

