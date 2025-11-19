Legionella a San Siro ecco la mappa del focolaio | colpiti diversi condomini e la caccia al batterio diventa un rompicapo
Milano – Undici casi di malattia del legionario dalla fine di ottobre, otto persone ancora ricoverate e un uomo di 89 anni, già provato da altre patologie, morto di polmonite il 3 novembre: era ancora questo il conteggio ufficiale, al giorno due dalla divulgazione della notizia di un focolaio di legionella nel quartiere San Siro da parte della stessa Ats Metropolitana che sta investigando e attende gli esiti degli esami di laboratorio. I campionamenti sono partiti, come sempre, dalle abitazioni delle persone finite in ospedale, inclusi gli impianti dei condomini che in base a quanto Il Giorno può confermare sarebbero tutti o almeno in gran parte diversi tra loro, anche se concentrati “nella zona adiacente a via Rembrandt”, ha riferito Ats. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Un sospetto focolaio di legionella è stato identificato a Milano, nel quartiere di San Siro. I casi segnalati, sottolineano da Ats Milano, sono undici che "presentano fattori di rischio predisponenti per l'infezione da legionella". Una persona è morta e otto sono al m - facebook.com Vai su Facebook
Focolaio di Legionella a Milano: 1 morto e 11 casi in zona San Siro: in corso le indagini di Ats siciliareport.it/cronaca/18/11/… via @Sicilia Report Vai su X
Focolaio di legionella a Milano, almeno 11 casi in zona San Siro: un morto e otto ricoverati - Sospetto focolaio di legionella a San Siro: undici casi, una vittima e indagini in corso tra controlli ambientali e raccomandazioni. Riporta blitzquotidiano.it
Milano, focolaio di legionella a San Siro: un morto e 8 ricoverati. Analisi a tappeto nel quartiere - “Il contagio avviene inalando minuscole gocce di acqua contaminata. Secondo msn.com
Bassetti, 'confermato il focolaio di legionella a Milano' - "Il focolaio di legionella nel quartiere San Siro di Milano è confermato e il batterio proviene evidentemente da alcuni immobili o alcune situazioni particolari. Si legge su ansa.it