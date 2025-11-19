Legionella a San Siro ecco la mappa del focolaio | colpiti diversi condomini e la caccia al batterio diventa un rompicapo

Milano – Undici casi di malattia del legionario dalla fine di ottobre, otto persone ancora ricoverate e un uomo di 89 anni, già provato da altre patologie, morto di polmonite il 3 novembre: era ancora questo il conteggio ufficiale, al giorno due dalla divulgazione della notizia di un focolaio di legionella nel quartiere San Siro da parte della stessa Ats Metropolitana che sta investigando e attende gli esiti degli esami di laboratorio. I campionamenti sono partiti, come sempre, dalle abitazioni delle persone finite in ospedale, inclusi gli impianti dei condomini che in base a quanto Il Giorno può confermare sarebbero tutti o almeno in gran parte diversi tra loro, anche se concentrati “nella zona adiacente a via Rembrandt”, ha riferito Ats. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

