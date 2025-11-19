Legge Senza consenso è stupro il sì unanime alla Camera con 227 voti Il testo passa al Senato – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2025 Senza "consenso libero e attuale" si configura il reato di violenza sessuale. Lo prevede la proposta di legge approvata dalla Camera all’unanimità con 227 sì. Il testo ora passa al Senato. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
