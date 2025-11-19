Legge Senza consenso è stupro il sì unanime alla Camera con 227 voti Il testo passa al Senato – Il video

Open.online | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2025 Senza "consenso libero e attuale" si configura il reato di violenza sessuale. Lo prevede la proposta di legge approvata dalla Camera all’unanimità con 227 sì. Il testo ora passa al Senato. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

legge senza consenso 232Senza consenso “libero e attuale” &#232; stupro: ok della Camera alla nuova legge, tutte le novità - bis del codice penale, via libera unanime a Montecitorio dopo l’accordo Schlein- Lo riporta unionesarda.it

legge senza consenso 232Legge "Senza consenso &#232; stupro", il sì unanime alla Camera con 227 voti. Il testo passa al Senato - (Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2025 Senza "consenso libero e attuale" si configura il reato di violenza sessuale. Segnala quotidiano.net

legge senza consenso 232Senza consenso &#232; violenza sessuale, arriva sì unanime della Camera alla proposta di legge - Leggi su Sky TG24 l'articolo Senza consenso è violenza sessuale, arriva sì unanime della Camera alla proposta di legge ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Legge Senza Consenso 232