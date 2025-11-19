Legge senza consenso è stupro Bonetti | Un passo avanti fondamentale nel nostro Paese – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2025 "Nel nostro voto troveranno la risposta quei drammi vissuti da tante donne, che sono state violentate e abusate, ma alle quali l'opinione pubblica troppo spesso ha detto "ve la siete cercata", così Elena Bonetti in Aula alla Camera prima del voto sulla legge "senza consenso è stupro". Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online