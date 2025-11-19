Legge senza consenso è stupro Bonetti | Un passo avanti fondamentale nel nostro Paese – Il video

Open.online | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2025 "Nel nostro voto troveranno la risposta quei drammi vissuti da tante donne, che sono state violentate e abusate, ma alle quali l'opinione pubblica troppo spesso ha detto "ve la siete cercata", così Elena Bonetti in Aula alla Camera prima del voto sulla legge "senza consenso è stupro". Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

legge senza consenso 232Senza consenso “libero e attuale” &#232; stupro: ok della Camera alla nuova legge, tutte le novità - bis del codice penale, via libera unanime a Montecitorio dopo l’accordo Schlein- Come scrive unionesarda.it

legge senza consenso 232Legge "Senza consenso &#232; stupro", il sì unanime alla Camera con 227 voti. Il testo passa al Senato - (Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2025 Senza "consenso libero e attuale" si configura il reato di violenza sessuale. Segnala quotidiano.net

legge senza consenso 232Senza consenso &#232; violenza sessuale, arriva sì unanime della Camera alla proposta di legge - Leggi su Sky TG24 l'articolo Senza consenso è violenza sessuale, arriva sì unanime della Camera alla proposta di legge ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Legge Senza Consenso 232