Legge di Bilancio | l’Unione degli Studenti contesta l’emendamento Gelmini sui voucher alle scuole paritarie
Mariastella Gelmini, parlamentare di Noi Moderati, ha depositato un emendamento alla legge di bilancio finalizzato all'introduzione di un voucher scuola da 1.500 euro per le famiglie che scelgono istituti paritari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
News recenti che potrebbero piacerti
La tassa agevolata sull’oro da investimento, proposta da Forza Italia e Lega, ora ha buone possibilità di finire nella legge di bilancio. - facebook.com Vai su Facebook
#PROPOSTA IN #LEGGE DI #BILANCIO: LA #LEGA NON DIMENTICA LA #SALUTE DEGLI #ANIMALI. L'emendamento porta la prima firma del Senatore #ManfrediPotenti (Lega). Si tratterebbe di modificare il Testo Unico delle Imposte sui Redditi per faceb Vai su X
Legge di Bilancio, al vaglio di ammissibilità una lunga serie di emendamenti Anief: dalla carta docente alle indennità stipendiali, dai buoni pasto alla mobilità ... - È lunga la serie di emendamenti alla manovra di bilancio 2026 che il Parlamento, in particolare la Commissione Bilancio del Senato, si appresta a vagliare per ridurre ad appena 400 le oltre 5mila rich ... Secondo orizzontescuola.it