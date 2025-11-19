Legambiente Avellino al via la XXXesima edizione della Festa dell' Albero
Torna anche quest’anno la campagna nazionale di Legambiente Festa dell’Albero, che celebra la tutela del verde urbano e la promozione di una cultura ecologica partecipata. L’inaugurazione della trentesima edizione si terrà ad Avellino, giovedì 20 novembre alle ore 17.Grazie al contributo di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Scopri altri approfondimenti
#UrneVerdi fa tappa ad Avellino! Sabato 9 novembre – ore 10.00 Corso Vittorio Emanuele II (altezza Villa Comunale) Legambiente Campania e Legambiente Avellino portano in piazza l’urna per raccogliere idee, proposte e priorità per una Campania p - facebook.com Vai su Facebook
Avellino, dati Legambiente sugli ecoreati: in provincia 10mila in un anno - Ogni giorno è aggredita da reati ambientali, soprattutto per quanto riguarda rifiuti ed edilizia. Lo riporta ilmattino.it
Legambiente: ad Avellino tappa di campagna "Città2030" - Accelerare sul trasporto pubblico, investire su sharing mobility per diminuire le emissioni e tutelare la salute dei cittadini. Come scrive ansa.it
Avellino, inquinamento falda solofrana: Legambiente chiede un piano di monitoraggio per fonti potabili - montorese richiede la pianificazione di un piano di monitoraggio della qualità delle fonti potabili» a sostenerlo è Legambiente. Scrive ilmattino.it