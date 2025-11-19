Lecco vende il patrimonio | via l' ex cinema Lariano e non solo Si compra la casa di Lucia
Il Comune di Lecco ha approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2026-2028, dando il via libera alla vendita di 11 proprietà comunali per un valore complessivo stimato di 945.390 euro. La delibera di giunta, firmata il 13 novembre dal sindaco Mauro Gattinoni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
