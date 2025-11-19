Lecce trovati i corpi di madre e figlio a poche ore di distanza | ipotesi omicidio-suicidio

SI fa strada l’ipotesi dell ‘omicidio-suicidio, per spiegare i due morti in provincia di Lecce: un bimbo di 8 anni, Elia Perrone, deceduto a Calimera e la madre, Najoua Minnito, ritrovata senza vita in mare a Torre dell’Orso. Una comunità sgomenta, quella del piccolo centro, per la doppia scoperta a poche ore di distanza. Lo riporta il Quotidiano di Puglia, secondo cui il bimbo presenterebbe segni di un omicidio e di una probabile morte traumatica. Sul corpo ci sono ferite da arma da taglio e segni evidenti di strangolamento. È stato il padre del piccolo di 8 anni a dare l’allarme ieri pomeriggio, denunciando ai Carabinieri la scomparsa dell’ex moglie e del figlio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lecce, trovati i corpi di madre e figlio a poche ore di distanza: ipotesi omicidio-suicidio

