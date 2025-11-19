Lecce sotto shock | Najoua Minniti ed il piccolo Elia morti in circostanze sospette Ipotesi di omicidio-suicidio | attese le autopsie

Un primo esame esterno della salma di Elia Perrone, il bambino di otto anni trovato morto ieri pomeriggio nella sua casa di Calimera, nel Basso Salento, ha evidenziato la presenza di segni sul collo compatibili con lo strangolamento, mentre sul corpo non vi sarebbero ferite da taglio, come da voci circolate nelle scorse ore. Sembrerebbe, quindi, consolidarsi l’ipotesi dell’omicidio-suicidio che. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Lecce sotto shock: Najoua Minniti ed il piccolo Elia morti in circostanze sospette. Ipotesi di omicidio-suicidio: attese le autopsie

