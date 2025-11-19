Lecce sotto shock | Najoua Minniti ed il piccolo Elia morti in circostanze sospette Ipotesi di omicidio-suicidio | attese le autopsie

Un primo esame esterno della salma di Elia Perrone, il bambino di otto anni trovato morto ieri pomeriggio nella sua casa di Calimera, nel Basso Salento, ha evidenziato la presenza di segni sul collo compatibili con lo strangolamento, mentre sul corpo non vi sarebbero ferite da taglio, come da voci circolate nelle scorse ore. Sembrerebbe, quindi, consolidarsi l’ipotesi dell’omicidio-suicidio che. 🔗 Leggi su Feedpress.me

lecce sotto shock najouaCalimera è sotto shock: il silenzio nel paese dopo la tragedia di Elia e Najoua. Il nonno del piccolo depone rose bianche davanti la casa VIDEO - Le foto sui social postate dalla madre del piccolo ucciso mostrano gioia e spensieratezza, ieri la scoperta dei loro corpi senza vita ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

lecce sotto shock najouaChi era Najoua Minniti, la donna originaria di Polistena trovata morta in mare nel Salento: avrebbe ucciso il figlio prima di suicidarsi - Najoua Minniti , che tutti chiamavano semplicemente Gioia , aveva 36 anni e una vita segnata da percorsi incrociati, continui cambiamenti e una fragilità ... Riporta gazzettadelsud.it

Bimbo di 8 anni ucciso in casa nel Salento, il corpo della madre trovato in mare - Poche ore dopo, in serata, la seconda tragica scoperta: nella casa di Calimera, in provincia di Lecce, dove la donna ... Si legge su msn.com

