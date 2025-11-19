Un bambino di 8 anni è stato trovato morto in casa nella tarda serata di oggi a Calimera, in provincia di Lecce. Si tratterebbe del figlio della donna il cui cadavere era stato scoperto in mare nel pomeriggio a Torre dell’Orso a circa 20 chilometri da Calimera. A dare l’allarme è stato l’ex marito. Il piccolo presenterebbe alcune ferite sul corpo. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Lecce, orrore a Calimera: bimbo di 8 anni scoperto senza vita in casa dopo il ritrovamento della madre in mare