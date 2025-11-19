Lecce orrore a Calimera | bimbo di 8 anni scoperto senza vita in casa dopo il ritrovamento della madre in mare
Un bambino di 8 anni è stato trovato morto in casa nella tarda serata di oggi a Calimera, in provincia di Lecce. Si tratterebbe del figlio della donna il cui cadavere era stato scoperto in mare nel pomeriggio a Torre dell’Orso a circa 20 chilometri da Calimera. A dare l’allarme è stato l’ex marito. Il piccolo presenterebbe alcune ferite sul corpo. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono. 🔗 Leggi su Feedpress.me
ORRORE NEL SALENTO: A PROCESSO PER SELFIE CON CADAVERE ?Un episodio di vilipendio di cadavere avvenuto la scorsa estate in un cimitero del Salento è tornato alla ribalta, diventando virale sui social media e culminando in un processo penale. - facebook.com Vai su Facebook
Lecce, orrore a Calimera: bimbo di 8 anni scoperto senza vita in casa dopo il ritrovamento della madre in mare - Un bambino di 8 anni è stato trovato morto in casa nella tarda serata di oggi a Calimera, in provincia di Lecce. Come scrive msn.com
Bimbo di 8 anni ucciso in casa, il corpo della madre recuperato in mare - I carabinieri allertati dall'ex marito dopo la scoperta del cadavere della donna: i rapporti tra i due erano tesi da tempo ... Come scrive rainews.it
Trovato morto bimbo di 9 anni: choc dopo il recupero di un cadavere in mare, quasi certamente la madre - Un bimbo ucciso a Calimera, una donna morta in mare a Torre dell'Orso, quasi certamente la madre. Riporta quotidianodipuglia.it