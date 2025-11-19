Lecce | maxi operazione contro Sacra Corona Unita
I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, al termine di un’articolata indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito una vasta operazione contro la Sacra Corona Unita che ha portato all’arresto di 22 persone – 18 in carcere e 4 agli arresti domiciliari – su un totale di 55 indagati, con il sequestro preventivo di beni per oltre 800.000 euro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
TRADIZIONI SCOMPARSE A San Cesario di Lecce, la terza domenica di novembre era dedicata alla festa del Cuore Immacolato di Maria. La ricorrenza si celebrava nella Chiesa dei Sacri Cuori e del Santissimo Sacramento i fino al Concilio Vaticano II. Vi las - facebook.com Vai su Facebook
Lecce: maxi operazione contro Sacra Corona Unita, gli oltre 100 carabinieri in azione - I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, al termine di un’articolata indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale ... stream24.ilsole24ore.com scrive
Lecce, maxi blitz contro la Sacra Corona Unita: 22 arresti, sequestri per 800mila euro - Maxi operazione dei Carabinieri contro la Sacra Corona Unita nel Salento. Da trmtv.it
Maxi-operazione contro la Sacra Corona Unita: 22 arresti e sequestri per oltre 800 mila - Una imponente operazione contro la Sacra Corona Unita in Puglia con22 arresti e sequestri per oltre 800 mila € sequestrati dai Carabinieri ... Segnala msn.com