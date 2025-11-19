Lecce | maxi operazione contro Sacra Corona Unita

I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, al termine di un’articolata indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito una vasta operazione contro la Sacra Corona Unita che ha portato all’arresto di 22 persone – 18 in carcere e 4 agli arresti domiciliari – su un totale di 55 indagati, con il sequestro preventivo di beni per oltre 800.000 euro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

