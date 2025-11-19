Lecce madre uccide il figlio piccolo e si suicida

Nuovo caso di omicidio-suicidio: la donna si è tolta la vita dopo aver ucciso il bambino, a differenza della precedente tragedia di Trieste. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Lecce, madre uccide il figlio piccolo e si suicida

In provincia di #Lecce omicidio - suicidio, una madre ha ucciso il figlio di otto anni poi si è gettata nel fiume ? di Gabriele Manzo Vai su X

"La signora era già segnalata ai servizi sociali, ma non so dire nient'altro. A Fanpage.it il sindaco di Calimera (Lecce), il paese in cui un bimbo di 8 anni è stato trovato morto in casa, probabilmente ucciso dalla madre poi morta suicida - facebook.com Vai su Facebook

Madre uccide figlio a Calimera e si suicida, Najoua Minniti aveva problemi economici e pensava di farla finita - Tragedia a Calimera, dove madre e figlio sono stati trovati morti. Come scrive virgilio.it

Il post della madre che ha ucciso il figlio: «Il mare è il mio posto preferito». Lo choc a scuola e i fiori del nonno di Elia - Il mare è l'unico luogo che mi trasmette tranquillità e serenità». Riporta msn.com

Bimbo di 8 anni ucciso in casa, il corpo della madre trovato in mare - I carabinieri allertati dall'ex marito dopo la scoperta del cadavere della donna: i rapporti tra i due erano tesi da tempo. Da rainews.it