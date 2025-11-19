Lecce | cadavere bimbo di 9 anni trovato in casa a Calimera la madre trovata morta in mare
Un bimbo di 9 anni è stato trovato morto in casa a Calimera (Lecce) e una donna, quasi certamente la madre, morta in mare a Torre dell’Orso. Lo riporta il Quotidiano di Puglia secondo cui il bimbo presenterebbe segni che farebbero pensare a un omicidio. Il piccolo è stato trovato in casa dai carabinieri, si trovava nella stanza da letto. Sul corpo ci sono ferite da arma da taglio e segni evidenti di strangolamento. La sua scomparsa era stata denunciata dal padre proprio dopo il rinvenimento del cadavere della donna in mare. Sul posto indagano i carabinieri. Tra le ipotesi al vaglio quella dell’omicidio-suicidio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
