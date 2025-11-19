Lecce bimbo di 8 anni trovato morto in casa | cadavere della madre recuperato in mare poco prima

(Adnkronos) – Un bambino di otto anni è stato ritrovato morto in una abitazione di Calimera, in provincia di Lecce. La sua morte potrebbe essere stata traumatica. Poco prima quello di una donna, la madre del piccolo, era stato trovato in mare da un sub. Sui fatti indagano i carabinieri. "Le ultime ore hanno profondamente .

