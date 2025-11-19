Le tre opzioni drastiche di von der Leyen per garantire il finanziamento all’Ucraina
Bruxelles. La lettera di Ursula von der Leyen per illustrare le opzioni a disposizione dell’Unione europea per garantire il finanziamento all’Ucraina nel 2026 e 2027 non b. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondisci con queste news
Le tre opzioni “drastiche” di von der Leyen per garantire il finanziamento all'Ucraina - La presidente della Commissione avverte che il tempo è finito, ma i Ventisette restano divisi su prestiti, sovvenzioni e uso degli attivi russi. Scrive ilfoglio.it
Sanzioni a Russia, tre opzioni presentate a Trump: lui ha scelto la via di mezzo - Questo avrebbe chiesto Donald Trump ai suoi più stretti consiglieri mercoledì nello Studio Ovale prima di decidere le ultime mosse nei confronti della Russia di Vladimir ... Secondo adnkronos.com