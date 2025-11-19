' Le tigri amate da Putin terrorizzano i villaggi simbolo del collasso ecologico' articolo de La Stampa scritto da comici o giornalisti? Quante risate faranno in Russia!
"Un’ombra antica si aggira di nuovo tra i villaggi della taiga. Quasi estinte a metà del secolo scorso, le tigri di Amur sono tornate a popolare le steppe siberiane, ma in Russia, parlare apertamente della crisi delle tigri è rischioso. Il tema è diventato politico da quando Vladimir Putin, nel 2008. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Le tigri amate da Putin sono affamate e terrorizzano i villaggi siberiani, è il simbolo del collasso ecologico @lazampa @LaStampa Vai su X
Martedì 23 dicembre alle 21:00 presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica tornano i Cartoon Heroes Cantanti originali, doppiatori e tante sorprese A dare vita alle più amate sigle TV e alle canzoni che hanno segnato intere generazioni sarà un - facebook.com Vai su Facebook