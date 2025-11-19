Le strategie di Crédit Agricole in Italia Lanciato il piano a medio termine 2028

Confermare Crédit Agricole in Italia come ’banca universale’, attraverso un modello innovativo e sostenibile. È l’obiettivo di Crédit Agricole che ha presentato ieri il piano a medio termine 2028. Tramite un percorso di crescita organica, il Gruppo in Italia si pone l’obiettivo di conseguire oltre 6,5 milioni di clienti (+0,4 milioni entro il 2028), confermandosi partner di fiducia per famiglie, imprese e territori. L’utile previsto in Italia al 2028 rappresenterebbe circa il 20% degli utili del Gruppo CASA, confermando l’Italia come secondo mercato domestico per il Gruppo e una solida generazione di redditività. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le strategie di Crédit Agricole in Italia. Lanciato il piano a medio termine 2028

