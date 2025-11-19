le scelte beauty di natalia dyer star di stranger things

C’è una nuova star sui red carpet che sta dettando legge in fatto di beauty look, attirando l’attenzione di fotografi, stylist e appassionati di moda. Lei è Natalia Dyer, attrice trentenne tra i protagonisti di Stranger Things, in cui interpreta il ruolo di Nancy Wheeler. Negli ultimi giorni, in occasione delle anteprime e delle varie presentazioni legate all’ultima stagione della serie, Dyer ha incantato il pubblico con una serie di apparizioni impeccabili, ciascuna caratterizzata da un look più riuscito dell’altro. La sua presenza elegante, raffinata e al tempo stesso estremamente contemporanea, ha contribuito a trasformarla in uno dei volti più osservati del momento. 🔗 Leggi su Amica.it

