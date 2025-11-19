Le Ragazze da Copertina live @ New Fashion Bar & Bistro

Venerdì 21 Novembre 2025New Fashion Bar & BistroDalle 19.30presentaLe ragazze da Copertina (per una serata tra gusto, atmosfera e buona musica)Le Ragazze da Copertina sono un trio tutto al femminile formato da Luisa Pangrazio, Moira Dellafiore e Oriella Minutola, caratterizzate. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

