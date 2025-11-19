Le possibili scelte per il centrocampo del Napoli
Gli obiettivi azzurri per rinforzare il reparto centrale di mister Conte. La dirigenza partenopea è al lavoro, in vista del mercato invernale, per trovare gli . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Infortuni e nazionali, le possibili scelte di Italiano a Udine - facebook.com Vai su Facebook
Le possibili scelte di Mimmo Toscano in vista del match di Casarano: tante conferme in mezzo al campo e alcune possibili novità Vai su X
Napoli, Mainoo o Frendrup a centrocampo. Lucca in uscita, Lang in bilico - De Laurentiis pronto ad intervenire a gennaio per correggere la rosa e sopperire agli infortuni di De Bruyne e Anguissa ... Da repubblica.it
Napoli su Atta, il centrocampista resta focalizzato sull’Udinese - Il Napoli segue Arthur Atta per il centrocampo, ma il giocatore resta concentrato sull’Udinese e sul proprio percorso di crescita. Riporta europacalcio.it
MERCATO - Romano: "Napoli, possibile doppio intervento a centrocampo, le ultime" - Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato degli obiettivi di mercato del Napoli a gennaio sul suo canale YouTube: "Il Napoli sul mercato interverrà in maniera importante. Scrive napolimagazine.com