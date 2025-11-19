Le parcheggio io l’auto E la ruba all’anziano

"Non si preoccupi, scenda, l’auto gliela posteggio io". L’anziano, ad ascoltare quelle parole gentili, cede il posto di guida, e l’"aiutante" si volatilizza in pochi istanti con la sua vettura. Per fortuna, la fuga è durata poco. Il ladro, e autore del raggiro a danno di un 85enne, in difficoltà nel parcheggio interrato del pronto soccorso di Ponte San Pietro, nella Bergamasca, è stato intercettato dai carabinieri a Trezzo sull’Adda. Lui, un francese di 38 anni in Italia senza fissa dimora, è stato denunciato per furto aggravato. L’auto, una Ford Ka, è stata restituita al proprietario. "Galeotto" nell’operazione anche il cellulare dell’anziano derubato, lasciato sul sedile dell’autovettura e localizzato in pochi secondi dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

