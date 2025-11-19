Le nuove tariffe di disney plus sfidano il successo del MCU

Negli ultimi mesi, le variazioni dei prezzi di Disney+ hanno rappresentato una nuova problematicità per il settore della Disney e, più in particolare, per il franchise MCU. Questa situazione assume un rilievo ancora maggiore considerando il calendario di rilasci, che nel 2025 ha visto una pausa significativa nella distribuzione di nuovi contenuti Marvel. La crescita dei costi e il calo nelle uscite programmate pongono importanti sfide per mantenere l'interesse degli appassionati e il coinvolgimento sul fronte dello streaming.

