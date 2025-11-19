Rimini, 19 novembre 2025 – Ellen e Alice Kessler sono scomparse insieme, come avevano vissuto: in simmetria perfetta. E mentre i giornali ricordano la loro storia internazionale, a Rimini e Riccione riaffiora un frammento di memoria che profuma di estate, di luci al neon, di Riviera che correva più veloce del Paese. È lì, fra il Grand Hotel e Viale Ceccarini, che le due gemelle lasciarono un’impronta che ancora oggi sembra vibrare. Le gemelle Kessler alla serata di gala del Grand Hotel di Rimini. Il 19 agosto 1972 era un sabato. La prima pagina del ‘ Resto del Carlino’ - Edizione di Rimini annunciava la grande serata di gala al Grand Hotel: un omaggio all’editoria e al giornalismo italiano, con autorità e direttori che brindavano al futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le notti magiche delle gemelle Kessler al Grand Hotel di Rimini e al Vallechiara di Riccione