Le Mani di Napoli | premio Saxifraga 2025 a Paolo Ascierto
Dopo il grande successo della scorsa edizione, torna il Premio Saxifraga, l’evento che celebra le eccellenze della città di Napoli nei settori sanità, salute, artigianato, cultura e imprenditoria, e che porta nel suo nome il significato profondo del fiore “saxifraga”, vale a dire rinascita, resilienza e bellezza. Un simbolo perfetto per una città capace di trasformare le difficoltà in forza e la fragilità in coraggio. L’edizione 2025 vedrà il conferimento del premio al Prof. Paolo Ascierto, riconosciuto a livello internazionale per il suo straordinario contributo nella ricerca oncologica e nell’innovazione terapeutica, e dal 1° ottobre scorso Ordinario di Oncologia presso l’Università Federico II di Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
