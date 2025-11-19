Le lettere di presentazione sono obsolete | come l’IA ha distrutto anche la meritocrazia

C’era un tempo in cui scrivere una buona lettera di presentazione richiedeva ore di lavoro. Bisognava scegliere le parole giuste, bilanciare professionalità e personalità, dimostrare di aver fatto i compiti a casa sull’azienda. Faticoso, certo, ma proprio questo separava chi ci teneva davvero da chi mandava curriculum a raffica sperando nella fortuna. Quel tempo è finito. Oggi, con l’avvento dei modelli linguistici di grandi dimensioni come ChatGPT, chiunque può generare in pochi secondi una lettera impeccabile, ricca di stile e perfettamente calibrata sulle aspettative del selezionatore. Il problema è che lo possono fare tutti. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Le lettere di presentazione sono obsolete: come l’IA ha distrutto anche la meritocrazia

Contenuti che potrebbero interessarti

Presentazione del libro “Lettere Perdute”. Dialogano l’autore Elio Marniga e Sergio Comini. Giovedì 27 novembre, ore 20:45, Biblioteca comunale di Borgosatollo - facebook.com Vai su Facebook

Giovedì 20 novembre, ore 17:30. Ospitiamo Paolo Boccia per la presentazione del libro “ConTatto. Io, il buio e la fisioterapia” (Le Lettere). Una storia fatta di ascolto, energia e trent’anni di esperienza vissuta al tatto. Dialoga con l’autore Donata Vicedomini. Vai su X

ChatGpt & Co hanno reso le lettere di presentazione perfette ma inutili - Per candidarsi a un'offerta di lavoro ormai le cover letter sono tutte uguali: come l’AI sta cambiando il valore delle selezioni ... Si legge su wired.it

Come scrivere la lettera di presentazione utilizzando ChatGPT - Se hai difficoltà a scrivere una lettera di presentazione per il tuo CV, lascia che ChatGPT ti guidi attraverso il processo. Da punto-informatico.it

I curriculum sono diventati obsoleti? - Il processo di candidatura e selezione per chi cerca lavoro nelle aziende, dalle multinazionali alle startup, è diventato negli anni sempre più articolato, tra compilazione di moduli online, scrittura ... Riporta ilpost.it